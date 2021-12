Corriere: Lazio, Lotito pensa di riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto scrive Stefano Agresti sul Corriere della Sera Roma, la Lazio potrebbe riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno della Serie A. “La Roma è andata incontro ai suoi tifosi riaprendo la campagna abbonamenti dopo un anno di sospensione causa Covid, la Lazio invece l’ha tenuta chiusa per tutto il girone di andata. Una scelta di Lotito, ovviamente: nel mondo biancoceleste decide tutto lui, delegando quasi niente. Ora, alla luce dello sconcertante vuoto osservato in occasione delle ultime gare dell’anno, e soprattutto nella partita contro il Genoa, si sta pensando di cambiare rotta: seguendo i consigli dei suoi collaboratori, il presidente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto scrive Stefano Agresti suldella Sera Roma, lapotrebbelaper ildidella Serie A. “La Roma è andata incontro ai suoi tifosi riaprendo ladopo un anno di sospensione causa Covid, lainvece l’ha tenuta chiusa per tutto ildi andata. Una scelta di, ovviamente: nel mondo biancoceleste decide tutto lui, delegando quasi niente. Ora, alla luce dello sconcertante vuoto osservato in occasione delle ultime gare dell’anno, e soprattutto nella partita contro il Genoa, si stando di cambiare rotta: seguendo i consigli dei suoi collaboratori, il presidente ...

