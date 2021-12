Coronavirus, martedì 28 dicembre: sono 4.288 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355). sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive ( = ) e +1.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.114. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: – Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 828 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: sono 219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4: sono 277 i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Oggi nelsu 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288casi positivi (+1.355).19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive ( = ) e +1.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%. I casi a Roma cittàa quota 2.114. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: – Asl Roma 1:1.067 icasi e 2 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2:828 icasi e 5 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3:219 icasi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4:277 i ...

Covid Italia, oggi contagi record in Veneto, Toscana, Campania e Piemonte Boom e record di contagi da covid oggi, martedì 28 dicembre, per almeno quattro regioni d'Italia. Veneto, Toscana, Campania e Piemonte ... in Veneto sono 7.403 i nuovi casi da coronavirus ...

Covid - 19, scende ancora il numero delle persone ricoverate in Veneto ... relativo al periodo compreso tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì, che vede dunque i nuovi ... che hanno portato il totale a 113827, di cui: 12411 (+998) tuttora affetti dal coronavirus, 98684 (...

