Coronavirus in Italia | il bollettino di oggi 28 dicembre | 78 313 nuovi casi e 202 morti

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) I dati di martedì 28. Record di contagi con record di tamponi (oltre 1 milione), mai così tanti(più di 28 mila in Lombardia) e test dall’inizio dell’emergenza, superato il picco di Natale. Il tasso di positività è 7,6%. Per vedere più di 200 vittime bisogna andare indietro al 18 maggio. Ricoveri: +366. Terapie intensive: +19

Secondo i dati del ministero della Salute del 28 dicembre, insono stati eseguiti in un giorno 1.034.667 tamponi, da questi 78.313 sono risultati positivi ...la positività alo se ...Più in generale è un martedì nero per l'Europa nella battaglia al. Omicron sta ... sulla scia di quanto deciso nei giorni scorsi dall'e da un numero crescente di Paesi europei. ...La Variante Urbanistica al Piano Regolatore del porto riguardante il polo produttivo della cantieristica, finalizzata a rendere gli edifici industriali già previsti utili alle esigenze della ditta Wid ...La scuola si prepara a ripartire in presenza dopo l'Epifania in tutta Italia. Le novità contenute nell'ultimo Decreto prevedono uno screening per tutta la popolazione scolastica e l'uso delle mascheri ...