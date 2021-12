Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 28 dicembre

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ildelladi28. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio danella(via social)Ildi: 7.181 positivi, 104.533 tamponi, 14 morti (nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri). POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, stangata contro gli account condivisi: decisione drastica Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 35 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 534 ...

I dati di oggi dalla Regione, è record di casi da inizio pandemia Sono 7.181 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ...... che ha ormai colpito in pieno il nostro paese e l'Europa intera, non risparmia lae la ... travolta dalla quarta ondata del. Oltre all'obbligo di mascherina, rimasto in vigore dal ...“Negli ultimi giorni – afferma Maria Morgante – stiamo registrando un incremento di positività al coronavirus esponenziale ... sottolinea la manager dell’azienda sanitaria – né la Campania e nemmeno l ...Record di casi in Veneto e Campania dall'inizio pandemia: oltre 7mila. Boom in tante regioni, dalla Val d'Aosta all'Umbria. Il nodo delle quarantene: domani si riunisce il Cts ...