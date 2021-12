Coronavirus | Bianchi difende il tracciamento nelle scuole | «Funziona | sono luoghi sicuri» E Pfizer studia un vaccino ad hoc contro Omicron

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’Italia è alle prese condel virus SarsCoV2, con le file per i tamponi e con le feste di fine anno. A Natale, secondo il calcolo del fisico Roberto Battiston, l’ultima variante del virus sarebbe stata responsabile del 45% degli oltre 54 mila casi individuati. Nel mentre, secondo le previsioni del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, si viaggia spediti verso i 100 mila contagi al giorno: un numero che potrebbe essere raggiunto già entro i primi dieci giorni di gennaio. IlLa prossima primavera potrebbe arrivare unanti-Covid ad hoc per combattere la variante, ad alta trasmissione. Ad annunciarlo e l’azienda farmaceuticasecondo cui, in caso di necessità, ha fatto sapere che sarà in grado di fornire ...

Advertising

OnlineAletheia : Emergenza coronavirus: Anief chiede al ministro Bianchi di tornare alla dad - askanews_ita : Il ministro Bianchi: il 10 gennaio si torna a #scuola in presenza - reggiotv : Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che,… - Miti_Vigliero : Ma restan bianchi perché han moltiplicato il numero dei letti (dei sanitari che dovrebbero seguirli no, ma a quanto… - reggiotv : Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bianchi

rivendica la sicurezza della scuola. "Prima della chiusura festiva avevamo un numero di bambini positivi molto controllato, 0,5% su un totale di 8 milioni ", prosegue il ministro. Certo, con ...... secondo cui emerge sempre di più un indebolimento del. Per lo scienziato sebbene i ... 28 dic 12:31 Scuola,: nessun problema per il personale scolastico 'Allo stato attuale il ...Come sarà il ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale e alle prese con la variante Omicron? Dagli screening con il supporto dell’Esercito ..."Siccome non è stata discussa, per me le parole valgono niente, cioè si discuterà in sede di Conferenza Stato-Regioni". (ANSA) ...