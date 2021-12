Coppa del Mondo | Sofia 22esima nella prima manche del Gigante

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tessa Worley chiude al comando ladello slalomdi Lienz, valevole per ladelfemminile di sci alpino 2021/2022.Goggia. La secondaè in programma alle 13.

Advertising

Eurosport_IT : Una prova P-E-R-F-E-T-T-A! ?????? #EurosportSCI | #FISALpine | #Bormio | #Paris - ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Coninews : DE ALIPRANDINI DA URLOOOOOO! ?? In Alta Badia il vice campione del Mondo Luca #DeAliprandini conquista la seconda p… - jacques_jj6592 : RT @Eurosport_IT: A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris - SickBoy1987 : RT @Eurosport_IT: A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, valida per laMondo di sci alpino. Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si e' imposto per la settima volta in carriera con il tempo di 1'54"63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1'54"87) e Niels ...... oltre all'imminented'Africa che il calciatore giocherà con il Gabon, il problema è l'ingaggio davvero troppo elevato per le sue casse. Scamacca resta la priorità di calciomercato, come...Nella discesa libera maschile della Coppa del mondo di Bormio, l'italiano Dominik Paris è stato nuovamente incoronato re della pista Stlevio ...Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, imponendosi in una grande Classica della Coppa del Mondo di sci alpino. L'italiano era tra i grandi favoriti della vigilia e ha domato la mitica pis ...