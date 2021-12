Coppa del Mondo sci alpino femminile, data e orario della diretta tv: tappa di Lienz 28-29 dicembre 2021 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto pronto per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, che riparte, dopo la pausa natalizia, con la tappa di Lienz in Austria. In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili, tra date e orari per seguire la diretta tv. View this post on Instagram A post shared by Federica Brignone (@federicabrignone) Coppa del Mondo sci alpino femminile: data e orario Si riparte, dopo la pausa natalizia, con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: le atlete gareggeranno oggi e domani, 28 e 29 dicembre, sulle piste di Lienz, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto pronto per ladeldi sci, che riparte, dopo la pausa natalizia, con ladiin Austria. In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili, tra date e orari per seguire latv. View this post on Instagram A post shared by Federica Brignone (@federicabrignone)delsciSi riparte, dopo la pausa natalizia, con ladeldi sci: le atlete gareggeranno oggi e domani, 28 e 29, sulle piste di, in ...

