Coppa d’Africa | decisione spiazzante per il Napoli | soluzione a sorpresa

Leggi su serieanews

(Di martedì 28 dicembre 2021) Si apre un nuovo scenario per vedere Osimhen in: la Nigeria è disposta ad aspettare, ilvuole cautela Victor Osimhen è stato vittima di un brutto infortunio rimediato in uno scontro con Skriniar, durante Inter-. L’attaccante nigeriano ha dovuto perciò sottoporsi a una delicata operazione chirurgica che ancora lo tiene lontano dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.