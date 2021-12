“Contratto da 10 milioni all’anno”: Napoli, offerta monstre e addio in vista (Di martedì 28 dicembre 2021) Probabile futuro nella Major League Soccer americana per una stella del Napoli che dovrebbe salutare la Serie A a fine stagione. Sulla falsariga di quanto avvenuto qualche anno fa con Sebastian Giovinco, pagato a peso d’oro e diventato in breve tempo il Re calcistico della città, Toronto guarda nuovamente all’Italia in cerca della sua nuova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 dicembre 2021) Probabile futuro nella Major League Soccer americana per una stella delche dovrebbe salutare la Serie A a fine stagione. Sulla falsariga di quanto avvenuto qualche anno fa con Sebastian Giovinco, pagato a peso d’oro e diventato in breve tempo il Re calcistico della città, Toronto guarda nuovamente all’Italia in cerca della sua nuova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

