Contatti con positivi, niente quarantena. Ma solo per chi ha la terza dose (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo valuta con gli scienziati un'alternativa agli attuali 7 giorni di quarantena per chiunque fosse venuto in contatto con un positivo ma risulti totalmente immunizzato e negativo, avendo già ricevuto la terza dose del vaccino Segui su affaritaliani.it

