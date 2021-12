Contatti con positivi, ipotesi quarantena azzerata Un "premio" solo per i vaccinati con la terza dose (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo valuta con gli scienziati un'alternativa agli attuali 7 giorni di quarantena per chiunque fosse venuto in contatto con un positivo ma risulti totalmente immunizzato e negativo, avendo già ricevuto la terza dose del vaccino Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo valuta con gli scienziati un'alternativa agli attuali 7 giorni diper chiunque fosse venuto in contatto con un positivo ma risulti totalmente immunizzato e negativo, avendo già ricevuto ladel vaccino Segui su affaritaliani.it

