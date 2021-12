Consumo di alcolici e stress | perché la donna è più a rischio

Leggi su dilei

(Di martedì 28 dicembre 2021) In questo periodo di libagioni, dire di no al bicchiere di prosecco, allo Spritz o a un buon calice di vino è difficile. Ma non bisogna mai esagerare, visto che trae uomo, mediamente, la capacità di sostenere gliè diversa. Il gentil sesso normalmente può avere effetti più pesanti del cin-cin di troppo. Ma ora una ricerca aggiunge un tassello a queste conoscenze di fisiologia. E dice che in caso di, ilalcolico femminile tende a crescere di più rispetto a quello che si osserva nell’uomo, con evidenti implicazioni anche in termini di impatto sul fisico. A segnalare questa curiosa risposta, con una ricerca che ha ricreato perfettamente l’ambiente di un bar, è uno studio condotto dagli esperti del Social Addictions Impulse Lab dell’Università Statale dell’Arizona, pubblicato su Psychology of ...