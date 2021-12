Consorzio Tutela Lugana non solo export, boom anche in Italia (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2021 lascerà il segno negli annali del Consorzio Tutela Lugana, estremamente positivo per le performance raggiunte soprattutto in Italia. Una bella novità questa per un vino da sempre vocato all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2021 lascerà il segno negli annali del, estremamente positivo per le performance raggiunte soprattutto in. Una bella novità questa per un vino da sempre vocato all'...

L'aceto balsamico di Modena tocca il record storico di oltre 100 milioni di litri certificati La pandemia non ha frenato l'aceto balsamico di Modena. I dati presentati nei giorni scorsi all'assemblea dei soci del consorzio di tutela e relativi al 2021, infatti, hanno evidenziato addirittura un incremento della produzione dell'11% a volume, portandola così a superare per la prima volta la soglia dei 100 milioni ...

