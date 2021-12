Confindustria vuole l’obbligo vaccinale: «Governo e partiti scelgano, ora o mai più» (Di martedì 28 dicembre 2021) Confindustria vuole l’obbligo vaccinale per i lavoratori. Il presidente dell’associazione dei datori di lavoro Carlo Bonomi fa un appello al Governo Draghi in un’intervista rilasciata oggi al Messaggero: «Credo che il Governo sia ancora in tempo per varare l’obbligo vaccinale. Ne abbiamo perso tanto. Troppo. Si rischia di frenare la ripresa, di lasciare spazio alla pandemia. Capisco che è difficile per qualsiasi democrazia spiegare la necessità dell’obbligo vaccinale, ma penso si debba fare. Ora o mai più, ripeto», dice Bonomi. Il quale fa notare che il tempo stringe: «Del resto, gli italiani hanno dato prova di grande responsabilità. Bisogna darsi degli obiettivi, è importante comprendere che è una battaglia di ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021)per i lavoratori. Il presidente dell’associazione dei datori di lavoro Carlo Bonomi fa un appello alDraghi in un’intervista rilasciata oggi al Messaggero: «Credo che ilsia ancora in tempo per varare. Ne abbiamo perso tanto. Troppo. Si rischia di frenare la ripresa, di lasciare spazio alla pandemia. Capisco che è difficile per qualsiasi democrazia spiegare la necessità del, ma penso si debba fare. Ora o mai più, ripeto», dice Bonomi. Il quale fa notare che il tempo stringe: «Del resto, gli italiani hanno dato prova di grande responsabilità. Bisogna darsi degli obiettivi, è importante comprendere che è una battaglia di ...

