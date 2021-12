Concorso 1052 Vigilanti Mibac | pubblicato calendario prova orale

(Di martedì 28 dicembre 2021) **aggiornamento del 28/12/2021: online sul sito ufficiale del Formez ildelladelperassistenti alla vigilanza al, la quale si svolgerà a partire dal 17 gennaio 2022.prove *aggiornamento del 2/08/2021: pubblicati i risultati dellascritta delMinistero Cultura per l’assunzione dia tempo indeterminato. Sul sito gli elenchi degli ammessi alla. Elenco ammessi *aggiornamento del 9/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 è statol’avviso riguardante la pubblicazione del diario delle prove. Come precedentemente anticipato le prove ...

AgCultNews : MiC, al via il 17 gennaio le prove orali per concorso 1052 Afav @MiC_Italia - UILBACNazionale : CIRCOLARE 1740 DEL 22.12.2021 PROGETTO RIORGANIZZAZIIONE P.N.R.R. – CONCORSO 1052 AFAV -

' Queste le parole del presidente Bonisoli nel comunicato video che annunciava le novità, non solo per il concorso 2329 Funzionari Giudiziari ma anche per: 1052 Vigilanti Mibact ;...Sono stati pubblicati i calendari delle prove orali per i candidati che hanno superato gli scritti del concorsone del Ministero della Cultura per 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilan ...