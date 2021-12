Concordia, passeggero risarcito con oltre 90mila euro per lo stress (Di martedì 28 dicembre 2021) La Costa Crociere dovrà risarcire con circa 92.700 euro un naufrago della Costa Concordia. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti, uno dei passeggeri della Concordia che la notte del 13 gennaio 2012 fu coinvolto nel tragico naufragio all’Isola del Giglio. Con una clamorosa sentenza la Sezione I Civile del Tribunale di Genova (giudice Paolo Gibelli) ha accolto in pieno le tesi del Codacons, che difendeva il passeggero, riconoscendo le responsabilità di Costa Crociere e il danno da stress post-traumatico subito dal naufrago a causa dell’incidente. Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 dicembre 2021) La Costa Crociere dovrà risarcire con circa 92.700un naufrago della Costa. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti, uno dei passeggeri dellache la notte del 13 gennaio 2012 fu coinvolto nel tragico naufragio all’Isola del Giglio. Con una clamorosa sentenza la Sezione I Civile del Tribunale di Genova (giudice Paolo Gibelli) ha accolto in pieno le tesi del Codacons, che difendeva il, riconoscendo le responsabilità di Costa Crociere e il danno dapost-traumatico subito dal naufrago a causa dell’incidente.

Advertising

SkyTG24 : Concordia, passeggero risarcito con oltre 90mila euro per lo stress - chemy2 : RT @fanpage: Costa #Concordia, un passeggero verrà ricompensato di 77mila euro per 'stress post naufragio' - fanpage : Costa #Concordia, un passeggero verrà ricompensato di 77mila euro per 'stress post naufragio' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Concordia, passeggero risarcito con oltre 90mila euro per lo stress - GeMMocc88168139 : RT @SkyTG24: Concordia, passeggero risarcito con oltre 90mila euro per lo stress -