Come lo scandalo dello spyware Pegasus sta facendo traballare il governo in Polonia (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo lo scandalo in Ungheria, con le annesse accuse rivolte a Viktor Orbán, dall'Est Europa arrivano nuove denunce che parlano dell'utilizzo esteso da parte del governo polacco dello spyware Pegasus, già noto per alcuni preoccupanti precedenti. Il software che si insinua nei dispositivi connessi degli utenti per monitorare i loro dati di navigazione, ma che viene utilizzato anche per accedere al microfono di uno smartphone e intercettare anche le conversazioni (telefoniche e "ambientali") finisce nuovamente nel mirino delle denunce da parte dell'opposizione polacca che nel corso degli ultimi mesi ha accumulato una serie di prove. E ora chiede che sia formata una commissione d'inchiesta specifica. LEGGI ANCHE > Jamal Khashoggi e la sorveglianza dello spyware

