Come l’amicizia tra Lisa Kudrow e Courteney Cox ha procurato a quest’ultima il suo nuovo ruolo in tv (Di martedì 28 dicembre 2021) I’ll Be There For You era il titolo della sigla di Friends e sembra essere quanto mai vero per Lisa Kudrow e Courteney Cox, la cui amicizia è ancora più che solida venticinque anni dopo il debutto nella sit-com cult di NBC. Proprio il loro legame ha permesso a Cox di ottenere il suo nuovo ruolo tv da protagonista, nella commedia horror di Starz Shining Vale. Lisa Kudrow e Courteney Cox sono costantemente in contatto, Come dimostrano le tante foto di reunion anche con Jennifer Aniston, l’altra star femminile di Friends. E quando Kudrow ha letto la sceneggiatura di Jeff Astrof per Shining Vale, ha pensato di mandarla a Cox perché l’ha ritenuta perfetta il ruolo di Pat, la scrittrice di romanzi hot in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) I’ll Be There For You era il titolo della sigla di Friends e sembra essere quanto mai vero perCox, la cui amicizia è ancora più che solida venticinque anni dopo il debutto nella sit-com cult di NBC. Proprio il loro legame ha permesso a Cox di ottenere il suotv da protagonista, nella commedia horror di Starz Shining Vale.Cox sono costantemente in contatto,dimostrano le tante foto di reunion anche con Jennifer Aniston, l’altra star femminile di Friends. E quandoha letto la sceneggiatura di Jeff Astrof per Shining Vale, ha pensato di mandarla a Cox perché l’ha ritenuta perfetta ildi Pat, la scrittrice di romanzi hot in ...

