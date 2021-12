Come incentivare la ripresa economica a Napoli, il segreto dell’Enasc per il 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche se il Covid non sembra mollare la presa, la speranza che il 2022 sia l’anno della definitiva rinascita non è per nulla spenta. A Napoli, chi vede la svolta è l’Enasc, l’Ente nazionale Assistenza Sociale ai cittadini. Il suo presidente, l’avvocato Antonio Laudando, la mette così: “Dopo due anni di stop, di crisi economica e grande confusione dal punto di vista sanitario, ci attendono nuove sfide. Affronteremo un 2022 con la consapevolezza che il Covid non è stato sconfitto. Ma questo non fermerà gli imprenditori capaci e determinati che desiderano continuare o iniziare percorsi di investimenti per crescere e creare un proprio spazio“. “Nella mia esperienza – continua il rappresentante dell’Enasc – un imprenditore, per affrontare al meglio il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche se il Covid non sembra mollare la presa, la speranza che ilsia l’anno della definitiva rinascita non è per nulla spenta. A, chi vede la svolta è l’Enasc, l’Ente nazionale Assistenza Sociale ai cittadini. Il suo presidente, l’avvocato Antonio Laudando, la mette così: “Dopo due anni di stop, di crisie grande confusione dal punto di vista sanitario, ci attendono nuove sfide. Affronteremo uncon la consapevolezza che il Covid non è stato sconfitto. Ma questo non fermerà gli imprenditori capaci e determinati che desiderano continuare o iniziare percorsi di investimenti per crescere e creare un proprio spazio“. “Nella mia esperienza – continua il rappresentante– un imprenditore, per affrontare al meglio il ...

Advertising

anteprima24 : ** Come incentivare la #Ripresa economica a ##Napoli, il segreto dell'#Enasc per il 2022 ** - mostro15119736 : RT @dvcaradonna: @guffanti_marco @rami_piu_smocci in compenso oggi con i #migliori al lavoro abbiamo #Figliuolo e le code per i black frida… - BianiElisabetta : @nabu65 @signorLeBoschi @ModernoAlex @spighissimo Infatti, di aria fritta.Tolgono le detrazioni e mettono gli asseg… - animaleuropeRMP : RT @dvcaradonna: @guffanti_marco @rami_piu_smocci in compenso oggi con i #migliori al lavoro abbiamo #Figliuolo e le code per i black frida… - dvcaradonna : @guffanti_marco @rami_piu_smocci in compenso oggi con i #migliori al lavoro abbiamo #Figliuolo e le code per i blac… -