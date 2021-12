Come funziona la Flat Tax per i liberi professionisti (Di martedì 28 dicembre 2021) La Flat tax è un sistema di imposizione fiscale che prevede un’aliquota fissa e non progressiva. In Italia si è introdotto una forma simile di tassazione a partire dall’anno 2016 con l’applicazione del Regime Forfettario, poi modificato e perfezionato nelle successive Leggi di Bilancio del 2019 e in quella del 2020. Si tratta di una Flat tax per Partite IVA individuali (professionisti, artigiani e commercianti) e per aziende con ricavi non superiori a 65.000 €. Flat tax per le Partite Iva: il modello del Regime Forfettario Nel regime fiscale forfettario l’aliquota di imposizione fiscale è Flat (ovvero piana): in altre parole, non cresce in maniera proporzionale al reddito, bensì resta al 15% di aliquota fissa per ogni Partita IVA con reddito compreso fra gli 0 e i 65.000 €. In sostanza la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) Latax è un sistema di imposizione fiscale che prevede un’aliquota fissa e non progressiva. In Italia si è introdotto una forma simile di tassazione a partire dall’anno 2016 con l’applicazione del Regime Forfettario, poi modificato e perfezionato nelle successive Leggi di Bilancio del 2019 e in quella del 2020. Si tratta di unatax per Partite IVA individuali (, artigiani e commercianti) e per aziende con ricavi non superiori a 65.000 €.tax per le Partite Iva: il modello del Regime Forfettario Nel regime fiscale forfettario l’aliquota di imposizione fiscale è(ovvero piana): in altre parole, non cresce in maniera proporzionale al reddito, bensì resta al 15% di aliquota fissa per ogni Partita IVA con reddito compreso fra gli 0 e i 65.000 €. In sostanza la ...

