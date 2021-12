Come fa il Barcellona in crisi a comprare Ferran Torres a 55 milioni? (Di martedì 28 dicembre 2021) La notizia dell’acquisto di Ferran Torres per 55 milioni – preannunciata da Guardiola in persona – da parte del Barcellona ha animato gli ultimi giorni della stampa spagnola e non solo. Con una domanda che resta sempre sullo sfondo: Come una una società piena di debiti a permettersi un acquisto del genere? Lo spiega tra gli altri El Mundo Deportivo. In pratica: facendo spazio, vendendo, tagliando stipendi e poi spalmando la spesa su quattro rate a partire da giugno. C’è il problema – El Mundo Deportivo lo chiama “ansia” – per il tetto salariale in vigore in Spagna. Ferran Torres potrebbe essere a disposizione di Xavi da fine gennaio. “Ma a quel punto, il club dovrà essersi liberato della sua zavorra”. Cinque nomi in uscita: Yusuf Demir, Luuk de Jong, Sergiño Dest, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) La notizia dell’acquisto diper 55– preannunciata da Guardiola in persona – da parte delha animato gli ultimi giorni della stampa spagnola e non solo. Con una domanda che resta sempre sullo sfondo:una una società piena di debiti a permettersi un acquisto del genere? Lo spiega tra gli altri El Mundo Deportivo. In pratica: facendo spazio, vendendo, tagliando stipendi e poi spalmando la spesa su quattro rate a partire da giugno. C’è il problema – El Mundo Deportivo lo chiama “ansia” – per il tetto salariale in vigore in Spagna.potrebbe essere a disposizione di Xavi da fine gennaio. “Ma a quel punto, il club dovrà essersi liberato della sua zavorra”. Cinque nomi in uscita: Yusuf Demir, Luuk de Jong, Sergiño Dest, ...

