Comando GdF di Catania: sequestrati oltre 260 Kg di infiorescenze di canapa “indica sativa light” (Di martedì 28 dicembre 2021) Comando GdF di Catania: operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti la Guardi di Finanza sequestra a Calatabiano oltre 260 kg di infiorescenze di canapa “indica sativa light” Nell’ambito delle attività a contrasto della coltivazione e del traffico di sostanze stupefacenti, i Finanzieri del Comando GdF di Catania hanno individuato e sottoposto a sequestro Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021)GdF di: operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti la Guardi di Finanza sequestra a Calatabiano260 kg didi” Nell’ambito delle attività a contrasto della coltivazione e del traffico di sostanze stupefacenti, i Finanzieri delGdF dihanno individuato e sottoposto a sequestro

Advertising

espressione24 : Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo… - loris_assi : RT @FrancoScarsell2: Il comando provinciale della Gdf di Roma ha oscurato 17 canali di un’applicazione di messaggistica in cui venivano mes… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Il comando provinciale della Gdf di Roma ha oscurato 17 canali di un’applicazione di messaggistica in cui venivano mes… - FrancoScarsell2 : Il comando provinciale della Gdf di Roma ha oscurato 17 canali di un’applicazione di messaggistica in cui venivano… - SARwatchMED : RT @scandura: Assetti impegnati in queste operazioni SAR: due ?????? ATR 'Manta' GC, un ???P72 #GDF, ?? Nave Dattilo GC, due ?? CP300 GC, un ?? m… -