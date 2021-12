Cloud nazionale, il Governo ha scelto il vincitore annunciato Tim-CdP. Tutte le ombre sulla gara (Di martedì 28 dicembre 2021) La gara per il Cloud di Stato ha un pre-vincitore. E, a ben vedere, era quello che tutti si aspettavano. Per la realizzazione del Polo Strategico nazionale (Psn), il maxi-piano da 2 miliardi di euro per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il ministero per la Transizione digitale ha indicato quello che, allo stato attuale, considera il progetto migliore. E come era nelle attese, la patente di favorita se l’è guadagnata la cordata formata da Tim, Cassa Depositi e Prestiti, Leonardo e Sogei, la cui offerta è stata giudicata migliore rispetto a quelle di Aruba-Almaviva e Fastweb-Engineering. La decisione del ministero guidato da Vittorio Colao non è definitiva: si tratta infatti di un’indicazione che precede il bando di gara (previsto per le prossime settimane) e ne traccia in qualche modo ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Laper ildi Stato ha un pre-. E, a ben vedere, era quello che tutti si aspettavano. Per la realizzazione del Polo Strategico(Psn), il maxi-piano da 2 miliardi di euro per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il ministero per la Transizione digitale ha indicato quello che, allo stato attuale, considera il progetto migliore. E come era nelle attese, la patente di favorita se l’è guadagnata la cordata formata da Tim, Cassa Depositi e Prestiti, Leonardo e Sogei, la cui offerta è stata giudicata migliore rispetto a quelle di Aruba-Almaviva e Fastweb-Engineering. La decisione del ministero guidato da Vittorio Colao non è definitiva: si tratta infatti di un’indicazione che precede il bando di(previsto per le prossime settimane) e ne traccia in qualche modo ...

RaiNews : Il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal ministro Colao, ha dato il via alla gara per il Cloud n… - Marilenapas : RT @RaiNews: Il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal ministro Colao, ha dato il via alla gara per il Cloud nazionale de… - capand69 : RT @Michele_Arnese: Sarà la proposta della compagine Tim-Cdp-Leonardo-Sogei il punto di partenza del Cloud nazionale, ha deciso il Dipartim… - francesco1m : RT @e_pagliarini: Il Dipartimento per la Trasformazione digitale ha scelto Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il polo strategico nazionale (Clo… - poleggia : RT @EngineeringSpa: Dalla #TrasformazioneDigitale all’importanza del #CapitaleUmano, dalle opportunità di un #PNRR inclusivo e partecipato… -