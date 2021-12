Clamoroso in Serie A: 6 Squadre a rischio blocco mercato! (Di martedì 28 dicembre 2021) I club di Serie A attendono il mercato di gennaio per correre ai ripari. Molte società si sono già attivate per completare la rosa dei tecnici. Ma non tutte potrebbero partecipare a questa sessione invernale. Serie A, blocco mercato Almeno 6 Squadre di Serie A potrebbero vedersi bloccate nel calciomercato di gennaio. La notizia potrebbe essere resa ufficiale a giorni e riguarda i problemi economici di alcune società. Infatti ci sono ben 6 società che non hanno un indice di liquidità positivo e quindi si ritroveranno con il mercato bloccato. Le Squadre in questione sarebbero Lazio, Genoa, Cagliari, Empoli, Sassuolo e Bologna. Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) I club diA attendono il mercato di gennaio per correre ai ripari. Molte società si sono già attivate per completare la rosa dei tecnici. Ma non tutte potrebbero partecipare a questa sessione invernale.A,mercato Almeno 6diA potrebbero vedersi bloccate nel calciomercato di gennaio. La notizia potrebbe essere resa ufficiale a giorni e riguarda i problemi economici di alcune società. Infatti ci sono ben 6 società che non hanno un indice di liquidità positivo e quindi si ritroveranno con il mercato bloccato. Lein questione sarebbero Lazio, Genoa, Cagliari, Empoli, Sassuolo e Bologna.

