Circolo della Vela Bari, premiati 41 atleti nella cerimonia di fine anno (Di martedì 28 dicembre 2021) Quarantuno atleti del Circolo della Vela Bari sono stati premiati nel corso della cerimonia di fine anno a loro dedicata dal sodalizio sportivo barese. Circolo della Vela Bari: gli atleti premiati nel 2021 atleti che nel corso dell’ultimo anno hanno raggiunto risultati eccellenti, proseguendo la scia positiva iniziata ormai dieci anni fa. Da Francesco Carrieri della classe Optimist a Roberto Ferrarese passando per Fabrizio Lisco del team di Luna Rossa Prada Pirelli che ha partecipato all’ultima America’s Cup. Un modo per riconoscere ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 28 dicembre 2021) Quarantunodelsono statinel corsodia loro dedicata dal sodalizio sportivo barese.: glinel 2021che nel corso dell’ultimoraggiunto risultati eccellenti, proseguendo la scia positiva iniziata ormai dieci anni fa. Da Francesco Carriericlasse Optimist a Roberto Ferrarese passando per Fabrizio Lisco del team di Luna Rossa Prada Pirelli che ha partecipato all’ultima America’s Cup. Un modo per riconoscere ...

