Cingolani | «Il mio lavoro è finito» In molti si chiedono | «È mai iniziato?»

«Il mio lavoro è finito». Il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani saluta tutti e se ne va. L'Italia ha finalmente raggiunto l'indipendenza energetica? Le bollette sono praticamente gratis? No, al contrario: ma lui se ne va lo stesso. Proprio Cingolani, il manager che aveva promesso la grande rivoluzione energetica, ha reso biodegradabile sé stesso. Un ministro rinnovabile, che nel nome dell'energia eolica ci lascia al primo colpo di vento. Dice che il lavoro è finito, ma non ci spiega quando mai è cominciato. Del resto sulla stessa funzione del suo dicastero (oltre a quella di accontentare gli appetiti dei Cinque Stelle), il mistero è sempre stato fittissimo. Lui dice che i suoi compiti – tutti brillantemente realizzati, a suo dire - erano i seguenti: scrivere il ...

