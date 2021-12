Cingolani annuncia che il suo lavoro al governo è finito | ma viene da chiedersi quando mai sia iniziato

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il tecnico se ne va. Meno di un mese fa ci spiegava che avevamo bisogno di formare nuove figure professionali per cavalcare il nuovo millennio, e aggiungeva che bisognava smettere di studiare le guerre puniche a scuola. Oggi il ministro della Transizione ecologica Robertoche se ne vuole andare dal. E lo spiega con un’altra frase da antologia: «Abbiamo centrato gli obiettivi posti da Draghi prima del compimento dell’anno. Ora c’è un problema di implementazione. E questa fase non ha bisogno di uno con il mio profilo». Cult. Dunque lui,, ritiene di avere già compiuto la missione, impostando il. Adesso basta che arrivi qualcuno in grado di gestire “l’implementazione“ delle poderose riforme messe in campo (quali?) in materia energetica e ambientale, e tutto si ...

