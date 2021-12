Cina | le immagini spettrali della città di Xian in lockdown Il video

(Di martedì 28 dicembre 2021), lediin), 27 dic. (askanews) – Test di massa, checkpoint per l’ingressomerce e strade deserte: è spettrale la situazione a, nellacentrale, la megalopoli di 13 milioni di abitanti che le autorità cinesi hanno deciso di chiudere per covid con una stretta durissima, sperando di bloccare un nuovo focolaio e di impedire che metta a rischio le Olimpiadi invernali, il cui inizio è previsto il 4 febbraio. (Testo eAskanews)

Advertising

AmbCina : La #Cina ha lanciato dal centro di #Taiyuan il satellite 'Ziyuan-1 02E' o 'satellite ottico di cinque metri 02'. C… - tatancawar : RT @AmbCina: La #Cina ha lanciato dal centro di #Taiyuan il satellite 'Ziyuan-1 02E' o 'satellite ottico di cinque metri 02'. Con una riso… - pierlui78801612 : RT @AmbCina: La #Cina ha lanciato dal centro di #Taiyuan il satellite 'Ziyuan-1 02E' o 'satellite ottico di cinque metri 02'. Con una riso… - Thetruthofthew4 : RT @AmbCina: La #Cina ha lanciato dal centro di #Taiyuan il satellite 'Ziyuan-1 02E' o 'satellite ottico di cinque metri 02'. Con una riso… - faustalissia : RT @bodyzen52: Per 150 casi 13 milioni di persone in lockdown totale! -

Ultime Notizie dalla rete : Cina immagini

È la seconda destinazione, dopo la, dell'export birmano. I molto intensi rapporti fra i due ... uccisi donne e bambini 26 DICEMBRE 2021 Diffuse sui social media ledella strage avvenuta ...... infatti, di rinunce di tal fatta non v'è traccia e anzi, proprio di recente, le...ha costretto Pyongyang a chiudere i suoi confini limitando persino i vitali contatti commerciali con la. ...AGI - È record di casi Covid-19 in Cina, il numero più alto da 21 mesi, e il regime ha deciso di 'chiudere' un'altra città, Yanan, situata a 300 km da Xian, dove dal 23 dicembre sono in lockdown 13 mi ...È l’anno di TikTok: nel 2021 la piattaforma social si è rivelata la più popolare dell’anno. Superato anche Google. La notizia nell’articolo.