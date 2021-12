Cina infuriata per satelliti Musk | “Usa rispettino responsabilità nello Spazio”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Laha chiesto alle Nazioni Unite di ricordare agli Stati Uniti le sueper aver dovuto adottare per due volte delle misure per evitare a collisione tra le sua stazione spaziale ed ilanciati da Elon. Lo ha confermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, affermando che è stato comunicato il 3 dicembre all’Onu che gli Usa non rispettano i loro obblighi relativi al Trattato sulloextra atmosferico. Secondo quanto riporta “The Independent”, in un rapporto presentato all’inizio del mese ad una commissione dell’Onu laha infatti denunciato il fatto che iStarlink, lanciati dalla compagnia diSpaceX, ...

