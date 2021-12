Ciclocross, Mathieu van der Poel salta le gare di Loenhout e Hulst: nuovi problemi fisici (Di martedì 28 dicembre 2021) Mathieu van der Poel non parteciperà alle prossime due gare di Ciclocross in programma nel suo calendario personale. Il Campione del Mondo, reduce dal secondo posto ottenuto a Dendermonde (suo debutto stagionale nella specialità) alle spalle di Wout van Aert e dal ritiro di Zolder, ha deciso di prendersi una pausa. L’olandese sta riscontrando delle difficoltà in termini di condizioni fisiche, pagando l’infortunio al ginocchio dello scorso mese. L’alfiere della Alpecin-Fenix non si presenterà dunque ai nastri di partenze delle prove di Loenhout e Hulst, in programma rispettivamente giovedì 30 dicembre e domenica 2 gennaio (nel secondo caso era atteso un nuovo roboante duello col belga Wout van Aert). Ciclocross, Wout Van Aert stravince il primo duello stagionale con ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)van dernon parteciperà alle prossime duediin programma nel suo calendario personale. Il Campione del Mondo, reduce dal secondo posto ottenuto a Dendermonde (suo debutto stagionale nella specialità) alle spalle di Wout van Aert e dal ritiro di Zolder, ha deciso di prendersi una pausa. L’olandese sta riscontrando delle difficoltà in termini di condizioni fisiche, pagando l’infortunio al ginocchio dello scorso mese. L’alfiere della Alpecin-Fenix non si presenterà dunque ai nastri di partenze delle prove di, in programma rispettivamente giovedì 30 dicembre e domenica 2 gennaio (nel secondo caso era atteso un nuovo roboante duello col belga Wout van Aert)., Wout Van Aert stravince il primo duello stagionale con ...

Advertising

Cyclingtimenews : Ancora problemi alla schiena per Mathieu van der Poel costretto a saltare i prossimi impegni di #ciclocross: Loenho… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Grande vittoria di Wout Van Aert nel #SPHeusdenZolder #Supeprestige2022, mentre ha vissuto una giornata storta Mathieu… - SpazioCiclismo : Giornata da dimenticare oggi al #SPHeusdenZolder per MVDP - infoitsport : CDM Ciclocross, Mathieu van der Poel: “Prestazione in linea con le mie aspettative” - amicofracito : RT @SpazioCiclismo: Grande vittoria di Wout Van Aert nel #SPHeusdenZolder #Supeprestige2022, mentre ha vissuto una giornata storta Mathieu… -