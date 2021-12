“Ci hai spezzato il cuore” Muore a 46 anni dopo un tremendo malore | sconvolto un paese

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Con ila pezzi realizziamo a fatica che non si tratta di un incubo. Marei Nottarp cara, lasci un vuoto incolmabile e non riusciremo mai a dirti Addio perché resterai sempre nei nostri cuori. Continua a splendere più che mai e mi raccomando, metti in riga tutti anche lassù. Ti vogliamo bene”. E ancora: “La tua morte improvvisa ha lasciato nel nostri cuori un grande vuoto”. “Grazie per tutto l’amore che ci hai donato. Splendida creatura. Per sempre”. “Marei Nottarp, persona d’oro scomparsa prematuramente. Tutto questo è ingiusto”. Tanti i messaggi di cordoglio arrivatila notizia della scomparsa della donna, 46, nella notte tra il 25 e 26 dicembre a Sorrento, in Campania. Una città che ora piange e non riesce a farsi una ragione di quanto successo per questa perdita arrivata troppo presto. Marei Nottarp era ...