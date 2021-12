Christian: in arrivo su Sky il 28 Gennaio (Di martedì 28 dicembre 2021) In arrivo Christian, la serie tv in sei puntate realizzata da Sky e Lucky Red In onda dal Gennaio Christian, la nuova serie Sky diretta da Stefano Lodovichi con Edoardo Pesce. Il racconto appartiene al genere del crime drama incrociando elementi sovrannaturali. Si tratta della storia di un mafioso che opera per conto di un boss alla periferia romana, senza sapere che lo aspetta un futuro miracoloso. Un giorno, a Christian iniziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate. Le stimmate sono un problema, perché gli impediscono di fare il suo lavoro di picchiatore. Fino a quando, con quelle mani, Christian inizierà a fare miracoli. L’uomo attirerà l’attenzione di Matteo, un postulatore del Vaticano ossessionato dal progetto di rintracciare chi abbia reali poteri ... Leggi su zon (Di martedì 28 dicembre 2021) In, la serie tv in sei puntate realizzata da Sky e Lucky Red In onda dal, la nuova serie Sky diretta da Stefano Lodovichi con Edoardo Pesce. Il racconto appartiene al genere del crime drama incrociando elementi sovrannaturali. Si tratta della storia di un mafioso che opera per conto di un boss alla periferia romana, senza sapere che lo aspetta un futuro miracoloso. Un giorno, ainiziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate. Le stimmate sono un problema, perché gli impediscono di fare il suo lavoro di picchiatore. Fino a quando, con quelle mani,inizierà a fare miracoli. L’uomo attirerà l’attenzione di Matteo, un postulatore del Vaticano ossessionato dal progetto di rintracciare chi abbia reali poteri ...

