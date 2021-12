Chiusura scuole, il Codacons avvisa Mastella: “Pronti a denunciarlo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Codacons Benevento, a firma di Maurizio Zeoli, in merito alla possibile Chiusura degli istituti scolastici da parte del sindaco Mastella. “Mastella rispondendo a domande di comodo continua a far finta di non capire il nodo della questione; che non è se vi sia o meno un aumento dei contagi. Apparirà infatti ovvio anche a chi non è virologo, come noi ed il Sindaco di Benevento, che in pieno inverno i casi di Covid è più probabile che aumentino e non che diminuiscano. Ma cosa c’entra simile ovvietà con i poteri sindacali di Chiusura delle scuole? Forse questo dovrebbero chiedere i giornalisti a Mastella invece di interrogarlo, come se fosse Crisanti, sul trend dei contagi; Benevento è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delBenevento, a firma di Maurizio Zeoli, in merito alla possibiledegli istituti scolastici da parte del sindaco. “rispondendo a domande di comodo continua a far finta di non capire il nodo della questione; che non è se vi sia o meno un aumento dei contagi. Apparirà infatti ovvio anche a chi non è virologo, come noi ed il Sindaco di Benevento, che in pieno inverno i casi di Covid è più probabile che aumentino e non che diminuiscano. Ma cosa c’entra simile ovvietà con i poteri sindacali didelle? Forse questo dovrebbero chiedere i giornalisti ainvece di interrogarlo, come se fosse Crisanti, sul trend dei contagi; Benevento è ...

