Chip sottocutaneo per il green pass | Le profezie si stanno avverando (Di martedì 28 dicembre 2021) Da anni, in molti Paesi si sta sperimentando la tecnologia del Chip sottocutaneo. E qualcuno ha proposto di associarlo al green pass. La notizia, trasmessa da un servizio del TG1, ha scatenato la furia paranoide di orde di no vax, cospirazionisti e dietrologi. Che cosa è successo? Bufera sul tg1 per un servizio sul Chip sottocutaneo – curiosauro.itChip sottocutaneo per il green pass… e i complottisti si scatenano Fatale è stato un servizio serale del TG1 in cui si parlava dell'esistenza dei microChip sottopelle e del loro utilizzo nel mondo. Pochi minuti dopo gli utenti Twitter e Facebook si sono scatenati con post inferociti e deliranti. Cosa pretendere? L'incubo di ogni complottista è il ...

