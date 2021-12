Chiara Ferragni | un regalo da 15mila euro E grazie a Fedez | marito generoso

Leggi su tuttivip

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre Vittoriaha trascorso più in giorni ospedale per una terribile forma di raffreddore. Poi, dopo l’emozionante e attesissima uscita della serie televisiva targata Prime Video The Ferragnez e le altrettanto desiderate feste di Natale, tutto sembrava andare per il meglio. Invece il coronavirus ha ancora portato paura nella grande casa di. Lei però ha due consolazioni, due anelli. Difficile ma, ovviamente, c’è ben di peggio. I cosiddetti Ferragnez sono comunque felici dell’anno trascorso e la voglia di scoprire cos’altro accadrà prossimamente li continua ad elettrizzare. Il 2021 gli ha regalato un gioiello inestimabile, la loro secondogenita Vittoria, fonte di gelosia per il piccolo Leone ma anche di future gioie. Però...