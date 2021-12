Chiara Ferragni | la sorella Francesca è incinta | “Non solo panettoni” L’annuncio e la prima foto del “pancione”

(Di martedì 28 dicembre 2021) In un momento di sconforto e preoccupazione dopo il recente annuncio della positività al Covid die Fedez, la famiglia si rallegra con una lieta notizia: un bebè in arrivo., classe 1989, è in dolce attesa. Ad annunciarlo è stata lei stessa via social, dove ha pubblicato uno scatto con il fidanzato Riccardo Nicoletti, in arte Riku. “Non”, recita la didascalia che accompagna la tenera immagine delladell’imprenditrice digitale con un pancino in bella vista e il fidanzato che lo bacia. E poi ancora: “14 settimane”. Dunque, laureata all’Università Bocconi di Milano in Odontoiatria e Protesi Dentaria, è pronta a diventare mamma. La mediana delle sorelle (è nata ...

I Ferragnez chiusi in casa per la positività al Covid stanno sperimentando una nuova quotidianità. Fedez si è abituato subito, anzi, prende continuamente in giroche invece è tutto tranne che 'feliciona' (come l'ha definita lui in una storia). Tutti i piani per le feste sono saltati: 'Potevi essere in una baita a festeggiare con il vin Brule in ...Sono risultati positivi al Covid anche l'influencer e imprenditrice digitalee suo marito Fedez , ora isolati nella loro casa di Milano. Con tanto di mascherine e distanze per non far ammalare la piccola Vittoria e Leone, attualmente negativi al virus....La cognata di Fedez annuncia la sua prima gravidanza, ecco chi è il papà del bebé in arrivo e come hanno reagito i familiari ...Gioia immensa per la famiglia di Chiara Ferragni: sua sorella Francesca Ferragni è incinta. La coppia ha appena annunciato la gravidanza confessando che il pancino leggermente arrotondato di Francesca ...