Chiara Ferragni e Fedez positivi al covid, paura per i figli: ecco come stanno (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Poche ore fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere risultati positivi al covid. I due si sottopongono periodicamente a tamponi di controlli a causa dei loro ritmi di vita piuttosto dinamici. In una delle solite sessioni di routine, però, stavolta hanno scoperto di aver contratto il virus. La loro preoccupazione maggiore, Chiaramente, va L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 dicembre 2021) Poche ore fa,hanno annunciato di essere risultatial. I due si sottopongono periodicamente a tamponi di controlli a causa dei loro ritmi di vita piuttosto dinamici. In una delle solite sessioni di routine, però, stavolta hanno scoperto di aver contratto il virus. La loro preoccupazione maggiore,mente, va L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - tempoweb : Positivi al #COVID19 pure i #ferragnez @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - shadesofamnesia : RT @adtoomuch: Rubo il posto a @screnni per questa ondata di positivi vip - CamiHawke ?? - Chiara Ferragni ?? - Fedez ?? -