Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid e preoccupati per i figli: come stanno Leone e Vittoria (Di martedì 28 dicembre 2021) Momento estremamente difficile per Chiara Ferragni e Fedez, che a pochi giorni da Capodanno hanno scoperto di essere positivi al coronavirus. La coppia è ovviamente in quarantena a casa e utilizza delle mascherine per cercare di evitare il contagio ai figli Leone e Vittoria. Poche ore fa l’imprenditrice digitale è comunque tornata a parlare sul social network Instagram e ha fornito un nuovo aggiornamento anche sulle condizioni di salute dei due bambini, che non sono comunque in ottimo stato. Fedez aveva annunciato così la positività al tampone di lui e di Chiara Ferragni: “Io e la Ferri siamo positivi, che gioia. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Momento estremamente difficile per, che a pochi giorni da Capodanno hanno scoperto di essereal coronavirus. La coppia è ovviamente in quarantena a casa e utilizza delle mascherine per cercare di evitare il contagio ai. Poche ore fa l’imprenditrice digitale è comunque tornata a parlare sul social network Instagram e ha fornito un nuovo aggiornamento anche sulle condizioni di salute dei due bambini, che non sono comunque in ottimo stato.aveva annunciato così latà al tampone di lui e di: “Io e la Ferri siamo, che gioia. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto ...

