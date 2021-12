Chiara Ferragni diventa zia | sua sorella Francesca è incinta

(Di martedì 28 dicembre 2021) Bellissime notizie in casa: c’è una nuova cicogna in arrivo. Ad essere in dolce attesa è, laminore di, che ha dato il tenerissimo annuncio su Instagram con una foto che ha conquistato tutti. Presto diventerà mamma, e la gioia è immensa., la reazione di“Non solo panettoni” – ha scritto, a didascalia di un tenero scatto che la vede in compagnia del fidanzato Riccardo Nicoletti. Lui le bacia dolcemente il pancino, che ad onor del vero è ancora quasi invisibile, e tra di loro ad un certo punto si intrufola anche la splendida cagnolona di casa, Gabri. La secondogenita delleha voluto ...

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - redazionerumors : Chiara Ferragni presto zia: la sorella Francesca aspetta un bambino #francescaferragni #chiaraferragni #theFerragnez - LaSalamandra2_0 : Lo sapevo che Francesca Ferragni sarebbe stata la prossima ?? da quando ne avevano parlato al baby shower di Chiara ??????? #Ferragnez # -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

... il protagonista di queste feste: ecco come gettarlo Seppioline prezzemolate: ricetta flash per un antipasto, primo e secondo piatto Fedez epositivi al Covid: è importante vaccinarsi,...... il protagonista di queste feste: ecco come gettarlo Seppioline prezzemolate: ricetta flash per un antipasto, primo e secondo piatto Fedez epositivi al Covid: è importante vaccinarsi,...Francesca Ferragni è incinta. Finalmente una bella notizia per Chiara Ferragni, costretta a casa insieme a Fedez per avere contratto il Covid. A dare il lieto annuncio la futura mamma ...Andrea Bocelli è famoso per il suo ruolo e le sue incredibili qualità come tenore, professione a cui ha dedicato la sua intera carriera. Ma probabilmente l'ultima sua uscita pubblica non sarà piaciuta ...