Chiara Ferragni diventa zia: sua sorella Francesca è incinta (Di martedì 28 dicembre 2021) Francesca Ferragni, seconda delle tre sorelle, ha annunciato via Instagram di aspettare il suo primo bambino dal fidanzato Riccardo Leggi su vanityfair (Di martedì 28 dicembre 2021), seconda delle tre sorelle, ha annunciato via Instagram di aspettare il suo primo bambino dal fidanzato Riccardo

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - paoloangeloRF : RT @dario_head: Mi spiegate per quale motivo Chiara Ferragni non può essere triste perché deve mettere in pausa la sua vita, perché non può… - la_akasette : @drag_on_air Peccato che Francesca è fidanzata con Riccardo da quando era adolescente . Non so come abbia potuto im… -