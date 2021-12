Chiara Ferragni al settimo cielo | il lieto annuncio sui social con tanto di foto | “Incinta”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Francesca. La sorella diha affidato aiil, a corredo di unache la mostra con il compagno Riccardo Nicoletti che le bacia la pancia. “Non solo panettoni”, si legge a corredo dello scatto diventato in pochi minuti destinatario di oltre 100mila like e di tantissimi commenti. Tra i fan entusiasti della bella notizia anche: “Non vedo l’ora di diventare zia” scrive l’imprenditrice digitale, alproprio come Valentina, la terza delle sorelle: “Per la terza volta zia, sono così felice per voi”, scrive l’influencer riferendosi ai nipotini Leone e Vittoria figli die Fedez. ...

La piccola Vittoria sta seguendo le orme del fratello maggiore Leone , ovvero a soli 9 mesi è già diventata una star dei social , complici mammae papà Fedez, rispettivamente 25,8 milioni e 13,1 milioni di follower. I due pubblicano ogni giorno video e foto che documentano la sua crescita , rendendo tutti partecipi della sua ...Per comunicare ai follower la lieta notizia, la sorella minore diha condiviso una serie di dolci scatti , in cui appare sorridente al fianco del fidanzato . Francescaè ...La sorella di Chiara Ferragni, Francesca Ferragni, è incinta, a comunicarlo è stata lei stessa con un post pubblicato sui social ...E' grande la gioia di Chiara Ferragni per la notizia: sua sorella Francesca è in dolce attesa! Sta per diventare zia!