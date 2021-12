"Chi ha scritto questa norma...". Covid, Sabino Cassese umilia i tecnici di governo: "Cosa li costringerei a fare" (Di martedì 28 dicembre 2021) Sabino Cassese è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio che ha preso il posto di Otto e Mezzo durante le feste. Il professore è il candidato ideale di Parenzo per il Quirinale, ma lui non si è espresso né a riguardo né sul nome di Giuliano Amato, sul quale ultimamente sembra essere in corso una convergenza da parte dei vari partiti. Ma tanto si sa che fino a gennaio tutti i nomi che vengono fatti è per bruciarli: si deciderà all'ultimo, come sempre. Il tema per cui è stato realmente contattato Cassese da In Onda è quello dei no-vax e di un possibile lockdown destinato solo a loro, come accaduto in Austria e in Germania. In particolare l'esperienza tedesca è stata positiva, dato che nell'arco di tre settimane dall'introduzione del lockdown per i non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio che ha preso il posto di Otto e Mezzo durante le feste. Il professore è il candidato ideale di Parenzo per il Quirinale, ma lui non si è espresso né a riguardo né sul nome di Giuliano Amato, sul quale ultimamente sembra essere in corso una convergenza da parte dei vari partiti. Ma tanto si sa che fino a gennaio tutti i nomi che vengono fatti è per bruciarli: si deciderà all'ultimo, come sempre. Il tema per cui è stato realmente contattatoda In Onda è quello dei no-vax e di un possibile lockdown destinato solo a loro, come accaduto in Austria e in Germania. In particolare l'esperienza tedesca è stata positiva, dato che nell'arco di tre settimane dall'introduzione del lockdown per i non ...

