Chi è Sergio Caputo e il successo degli anni ’80: “Celentano mi ha cambiato la vita” (Di martedì 28 dicembre 2021) Sergio Caputo è nato a Roma il 31 agosto 1954. A tredici anni impara a suonare la chitarra e intorno ai sedici con alcuni amici forma un gruppo, di cui è chitarrista e cantante e con il quale suona ai piccoli festival organizzati dalle scuole. Questa breve esperienza termina per gli impegni di studio dei vari componenti. Dopo la maturità classica, si iscrive alla facoltà di architettura, che abbandona per dedicarsi alle attività figurative. Trasferitosi a Milano, Caputo inizia la carriera di art director in pubblicità e nel frattempo pubblica un mini LP (con quattro canzoni incise su un solo lato) per la Dischi Ricordi. Il successo arriva negli anni ottanta con le incisioni per la CGD, più precisamente nel 1983, quando pubblica l’album Un sabato italiano. Il primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)è nato a Roma il 31 agosto 1954. A trediciimpara a suonare la chitarra e intorno ai sedici con alcuni amici forma un gruppo, di cui è chitarrista e cantante e con il quale suona ai piccoli festival organizzati dalle scuole. Questa breve esperienza termina per gli impegni di studio dei vari componenti. Dopo la maturità classica, si iscrive alla facoltà di architettura, che abbandona per dedicarsi alle attività figurative. Trasferitosi a Milano,inizia la carriera di art director in pubblicità e nel frattempo pubblica un mini LP (con quattro canzoni incise su un solo lato) per la Dischi Ricordi. Ilarriva negliottanta con le incisioni per la CGD, più precisamente nel 1983, quando pubblica l’album Un sabato italiano. Il primo ...

