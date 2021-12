Chi è Riccardo Nicoletti, il fidanzato di Francesca Ferragni che ha da poco annunciato di essere incinta (Di martedì 28 dicembre 2021) Chi segue attraverso i social i vari membri della famiglia “Ferragnez” conosce sicuramente anche Francesca Ferragni. La sorella minore di Chiara Ferragni ha un grande seguito su Instagram ed è proprio lì che ha deciso di condividere un’importante notizia che la riguarda. Pubblicando alcuni scatti che la ritraggono in compagnia del fidanzato, Francesca ha fatto sapere di essere incinta. Se in questi anni le notizie su di lei non sono certo mancate, forse non tutti conoscono Riccardo Nicoletti, con il quale convive ormai da tempo. Chi è Riccardo Nicoletti, il fidanzato di Francesca Ferragni Riccardo Nicoletti è ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Chi segue attraverso i social i vari membri della famiglia “Ferragnez” conosce sicuramente anche. La sorella minore di Chiaraha un grande seguito su Instagram ed è proprio lì che ha deciso di condividere un’importante notizia che la riguarda. Pubblicando alcuni scatti che la ritraggono in compagnia delha fatto sapere di. Se in questi anni le notizie su di lei non sono certo mancate, forse non tutti conoscono, con il quale convive ormai da tempo. Chi è, ildiè ...

Advertising

telodogratis : Chi è Riccardo Nicoletti, compagno di Francesca Ferragni: età, lavoro e vita privata - riccardo_FCIM : RT @SerieA: ?? Top Assistmen ?? Il merito di un gol va diviso tra marcatore e chi fornisce il passaggio decisivo… ??? #SerieATIM?? #WeAreCalc… - ClydeGianni : @Riccardo_Tim @stanzaselvaggia Grazie Renzi, chissà di chi sarà questa volta la Manina? - Riccardo_Tim : RT @Apndp: Da ragazzo a #Como andavo in un bar in viale Rosselli Alcuni tizi si misero a pagare da bere a un signore notoriamente alcolizza… - Qua_Agatha : @flayawa ... aspetta, chi ha creato l'impero si chiama Riccardo Pozzoli, ex fidanzato ... e ora socio... -