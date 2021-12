Chi è Jaswant Singh Chail | il 19enne arrestato per il mancato attentato alla Regina

Leggi su dilei

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una notizia che ha fatto il giro del mondo, quella dell’Elisabetta, la cui scia si sta trascinando anche nei giorni successivi all’avvenimento. Il responsabile dell’irruzione a Windsor, avvenuto nel giorno di Natale, ha un volto e un nome. Si tratta di, ilimmediatamente fermato e che, in un video circolato su Snapchat, ha annunciato di aver intenzione di uccidere la Sovrana d’Inghilterra.Elisabetta, chi èIl video è stato caricato appena prima dell’e diffuso dal tabloid The Sun. Nella clip si può vedere un uomo incappucciato e vestito di nero: “Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che ...