Chelsea vs Brighton & Hove Albion: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Chelsea cercherà di mantenere la pressione sulle inseguitrici del titolo, Liverpool e Manchester City, dando il benvenuto al Brighton & Hove Albion a Stamford Bridge mercoledì 29 dicembre. I Blues hanno marciato verso un trionfo 3-1 sull’Aston Villa nel giorno di Santo Stefano, mentre la squadra di Graham Potter ha vinto 2-0 sul Brentford. Il calcio di inizio di Chelsea vs Brighton & Hove Albion è previsto alle 20:30 Anteprima della partita Chelsea vs Brighton & Hove Albion: a che punto sono le due squadre? Chelsea Il successo del Chelsea nel Boxing Day contro il Villa è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilcercherà di mantenere la pressione sulle inseguitrici del titolo, Liverpool e Manchester City, dando il benvenuto ala Stamford Bridge mercoledì 29 dicembre. I Blues hanno marciato verso un trionfo 3-1 sull’Aston Villa nel giorno di Santo Stefano, mentre la squadra di Graham Potter ha vinto 2-0 sul Brentford. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Il successo delnel Boxing Day contro il Villa è ...

Advertising

periodicodaily : Chelsea vs Brighton & Hove Albion: pronostico e possibili formazioni #29dicembre #premierleague - PremierShowIT : ?? Si riparte subito! Il 20º turno di #PL inizia nel pomeriggio con Southampton-Tottenham e Watford-West Ham, seguit… - sportli26181512 : Premier League: il City cerca la decima vittoria consecutiva, in quota il Chelsea favorito contro il Brighton: Non… - larocri76 : RT @notiziasportiva: Il #Chelsea riprende l’inseguimento al #ManchesterCity nella sfida casalinga contro il Brighton & Hove Albion https:/… - Mingaball : RT @infobetting: Chelsea-Brighton (29 dicembre, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici -