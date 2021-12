Chelsea, tutto su Digne: guerra a due club di Serie A (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Chelsea insidia Inter e Napoli nella corsa a Lucas Digne: il terzino sostituirebbe l’infortunato Ben Chilwell Il Chelsea si è inserito nella corsa a Lucas Digne, ritenuto il profilo ideale per sostituire l’infortunato Ben Chilwell. Come riportato da Sky Sports UK, il club inglese avrebbe già avviato i contatti con l’Everton. Possibile beffa per le altre due pretendenti all’esterno, Inter e Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilinsidia Inter e Napoli nella corsa a Lucas: il terzino sostituirebbe l’infortunato Ben Chilwell Ilsi è inserito nella corsa a Lucas, ritenuto il profilo ideale per sostituire l’infortunato Ben Chilwell. Come riportato da Sky Sports UK, ilinglese avrebbe già avviato i contatti con l’Everton. Possibile beffa per le altre due pretendenti all’esterno, Inter e Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

