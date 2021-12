“Che ne pensi della mia candidatura?”, le telefonate di Berlusconi ai “suoi” per la corsa al Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) La storica villa San Martino di Arcore somiglia più a un call center in questi giorni di festa. Silvio Berlusconi crede fortemente di poter diventare il prossimo Presidente della Repubblica, e continua a sondare il terreno con i parlamentari più fidati e non. “Che ne pensi della mia candidatura al Colle?”, la domanda più ricorrente, tra un augurio di Natale e di “buon anno”. Conti alla mano, immaginando un centrodestra che voti compatto per lui, ci sarebbero da convincere circa 50-60 “grandi elettori”. Dal suo studio – riferisce Adnkronos – starebbe chiamando al telefono, uno ad uno, tutti i suoi parlamentari, per sondare gli “umori del palazzo”. Cerca di piacere a tutti, vuole attrarre in maniera trasversale, puntando soprattutto ai delusi e agli scontenti, spaventati dal voto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) La storica villa San Martino di Arcore somiglia più a un call center in questi giorni di festa. Silviocrede fortemente di poter diventare il prossimo PresidenteRepubblica, e continua a sondare il terreno con i parlamentari più fidati e non. “Che nemiaal Colle?”, la domanda più ricorrente, tra un augurio di Natale e di “buon anno”. Conti alla mano, immaginando un centrodestra che voti compatto per lui, ci sarebbero da convincere circa 50-60 “grandi elettori”. Dal suo studio – riferisce Adnkronos – starebbe chiamando al telefono, uno ad uno, tutti iparlamentari, per sondare gli “umori del palazzo”. Cerca di piacere a tutti, vuole attrarre in maniera trasversale, puntando soprattutto ai delusi e agli scontenti, spaventati dal voto ...

