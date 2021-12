Che cos’è il servizio Regifting di eBay e perchè ha costi ridotti?

Leggi su computermagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) Hai ricevuto qualche regalo di troppo e non sai come smaltirlo? Rimedia congrazie alonline. Campagnadi, metti in vendita ciò che non usi! – Computermagazine.itI giorni di Natale sembrano esser passati in un battito di ciglia. Tanti sono i regali fatti e ricevuti e, non sempre il contenuto soddisfa le nostre aspettative. Capita spesso, infatti, che ci ritroviamo con un regalo che non vogliamo o, che somiglia ad uno che già abbiamo. Non bisogna disperarsi proprio perché in questo periodo,, ci da la possibilità di vendere questi oggetti che non utilizziamo.nasce proprio come sito adibito alla vendita di prodotti da parte di aziende e privati, ma ora, viene utilizzato anche come un mezzo che serve per dare nuova vita a ciò che non usiamo. ...