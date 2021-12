Charlene di Monaco News: Ecco Perché è Sparita! (Di martedì 28 dicembre 2021) La Principessa Charlene di Monaco ha di nuovo fatto perdere le sue tracce a distanza di pochi giorni dal suo ritorno dal Sudafrica. Stando alle ultime indiscrezioni, la moglie di Alberto di Monaco sarebbe ricoverata in una clinica svizzera. Proprio il Principe monegasco, ha finalmente rotto il silenzio, cercando di fare un po’ di chiarezza e respingendo le illazioni che lo volevano in crisi con la moglie. Il principe ha pure smentito che i problemi di salute della moglie siano legati al Covid o a un tumore. Ma di cosa soffre la Principessa? Ecco tutte le ultime novità al riguardo! Charlene di Monaco: continua il mistero sul suo stato di salute Prosegue il mistero su Charlene di Monaco. Dopo essere stata lontano per mesi dal Principato, a causa di non ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) La Principessadiha di nuovo fatto perdere le sue tracce a distanza di pochi giorni dal suo ritorno dal Sudafrica. Stando alle ultime indiscrezioni, la moglie di Alberto disarebbe ricoverata in una clinica svizzera. Proprio il Principe monegasco, ha finalmente rotto il silenzio, cercando di fare un po’ di chiarezza e respingendo le illazioni che lo volevano in crisi con la moglie. Il principe ha pure smentito che i problemi di salute della moglie siano legati al Covid o a un tumore. Ma di cosa soffre la Principessa?tutte le ultime novità al riguardo!di: continua il mistero sul suo stato di salute Prosegue il mistero sudi. Dopo essere stata lontano per mesi dal Principato, a causa di non ...

